وزيرة الدولة بالخارجية القطرية للجزيرة: محادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي

في خطوة هى الأولى من نوعها منذ بدء الحرب، أوفدت قطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر إلى قطاع غزة الذي وصلته عبر معبر رفح.



وقالت لـ "الجزيرة": "هناك عمل ومحادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي".