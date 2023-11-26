اعتراض ناقلة نفط مرتبطة باسرائيل قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري الأحد أنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة باسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.



وبحسب امبري فإن "القوات البحرية الاميركية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل.



وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بايران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

