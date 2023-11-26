البابا فرنسيس يحذر من "الخطر المناخي" قبل أيام من مشاركته في "كوب28" في دبي

حذّر البابا فرنسيس الذي سيشارك نهاية الأسبوع المقبل في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" في دبي، من "الخطر المناخي" الذي يهدد "الحياة على الأرض".



وفي نصّ تلاه أحد الرهبان بدلًا منه بسبب إصابته برشح خفيف، قال البابا فرنسيس الأحد بعد صلاة التبشير الملائكي: "بالإضافة إلى الحرب، إن عالمنا مهدد بخطر كبير آخر هو الخطر المناخي الذي يعرّض للخطر الحياة على الأرض لا سيّما أجيال المستقبل".



وأضاف: "هذا الأمر يتعارض مع مشروع الله الذي خلق كل شيء للحياة".



وأكّد أنه سيسافر نهاية الأسبوع المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة لكي يلقي خطابًا السبت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28".

