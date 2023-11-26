بعد هجوم على مخزن أسلحة واشتباكات في العاصمة... حكومة سيراليون تؤكد سيطرتها على الوضع

أكدت حكومة سيراليون أن قوات الأمن طردت المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة منذ صباح الأحد إلى مشارف فريتاون، وأنها "تسيطر" على الوضع.



وقالت وزارة الإعلام في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع" واقرت بأن "المهاجمين" قد هاجموا سجون فريتاون وأن العديد من السجناء فروا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية هؤلاء "المهاجمين".