رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة محافظ نينوى

وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري بعدما رفض البرلمان استثناءه من إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.



وتقدّم الجبوري باستقالته بعدما ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، وقضت باستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.



وفي رسالة استقالته المنشورة على فيسبوك، قال الجبوري: تشرفت لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ نينوى ولم يدخر جهداً للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مضيفا: عملت "على إعادة إعمارها بعد تدميرها على يد عصابات داعش الارهابية".