حماس أفرجت عن رهينة روسية وسلمتها الى الصليب الأحمر

أعلنت حركة حماس، أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن من تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من تشرين الأول، وسلمتها الى الصليب الأحمر.



وقالت حماس في بيان على موقعها الرسمي: "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".