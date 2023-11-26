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مُجدداً... مطار دمشق خارج الخدمة جراء قصف إسرائيلي
أخبار دولية
2023-11-26 | 10:08
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مُجدداً... مطار دمشق خارج الخدمة جراء قصف إسرائيلي
خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدداً، جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي، حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجدداً".
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