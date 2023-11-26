مصر تسلمت قائمتي الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم

مصر تسلمت قائمتي الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم

أعلنت مصر أنها تسلمت قائمة بأسماء 13 من الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ستتم مبادلتهم الأحد بـ38 من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.



وقال رئيس الهيئة العامة للإستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان: "تسلمت السلطات المصرية اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليًا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا"، لافتًا إلى أنه "من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم".