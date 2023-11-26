نتانياهو في غزة.. ولجنوده: سنستمر حتى النهاية الى أن يتم تحقيق النصر

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، بأول زيارة له الى قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس حيث خاطب جنوده. وقال: "سنستمر حتى النهاية الى أن يتم تحقيق النصر".



وقال نتانياهو بحسب مقطع مصور بثه مكتبه: "ستبذل كل جهد ممكن من أجل استعادة مختطفينا وفي نهاية المطاف سنعيدهم جميعا".

وأضاف: "أقول للمقاتلين وللمواطنين سنستمر حتى النهاية الى أن يتم تحقيق النصر".