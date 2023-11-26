الجيش الإسرائيلي يؤكد أن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب سلموا للصليب الأحمر في غزة

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب سلموا للصليب الأحمر في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول سلموا للصليب الأحمر.



وقال الجيش في بيان صدر في اليوم الثالث من إتفاق الهدنة: "بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر، تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر".