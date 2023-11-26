قطر: سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

أعلنت الخارجية القطرية أن إسرائيل ستفرج، عن 39 فلسطينيا من سجونها بموجب الاتفاق مع حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس": "سيتم الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق".