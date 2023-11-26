الجيش الإسرائيلي يعلن وصول 13 رهينة الى اسرائيل وأربعة آخرون في طريقهم اليها

اعلن الجيش الاسرائيلي أن 13 رهينة وصلوا الى اسرائيل، موضحا ان اربعة آخرين في طريقهم اليها في اطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس.



وقال الجيش في بيان: "قبل قليل سلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الامن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة".



وأضاف: "عاد المختطفون الى إسرائيل، وسيشقون طريقهم الى القاعدة العسكرية حتسيريم".



وتابع: "رهينة إضافية ارسلت مباشرة الى المستشفى في اسرائيل، فيما يعود أربعة آخرون عن طريق مصر".