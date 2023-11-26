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بايدن يعلن إفراج حماس عن طفلة أميركية في عامها الرابع

بايدن يعلن إفراج حماس عن طفلة أميركية في عامها الرابع

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة حماس أفرجت عن رهينة أميركية هي طفلة في عامها الرابع إسمها أبيغايل.



وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس: "إنها حرة وهي في إسرائيل".