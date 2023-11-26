بايدن: هدفنا إستمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات إلى القطاع واستمرار إطلاق الرهائن

بايدن: هدفنا إستمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات إلى القطاع واستمرار إطلاق الرهائن

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن هدف بلاده إستمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات إلى القطاع واستمرار إطلاق الرهائن.



وقال: "سأستمر في العمل مع أمير قطر والرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان إخراج كل الرهائن."



ورأى بايدن أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام.