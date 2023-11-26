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مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

أخبار دولية
2023-11-26 | 12:51
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مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة &quot;بين يومين وأربعة أيام&quot;
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مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

أكد مصدر مقرب من حركة حماس، موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة مع اسرائيل "بين يومين وأربعة أيام".
     
وقال المصدر: "إن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين الى أربعة أيام".
     
وأضاف: "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين اطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".
 

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