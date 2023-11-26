تجمّع لليمين المتطرف في جنوب شرق فرنسا تنديدًا بمقتل فتى طعنًا

تجمّع نحو 40 ناشطًا من اليمين المتطرف في فرنسا بوسط بلدة رومان-سور-إيزير (جنوب شرق)، في إطار سلسلة من الاحتجاجات اليمينية على مقتل فتى الأسبوع الماضي على أيدي شبّان تهجّموا عليه.



ووجهت اتهامات إلى تسعة شبان بينهم ثلاثة قاصرين بعضهم معروف لدى الشرطة، لأسباب مختلفة بينها "القتل الجماعي المنظم" في ما يتعلق بمصرع الشاب توما (16 عامًا) في 19 تشرين الثاني متأثرًا بجروح بعدما طُعن في حفل قروي قرب رومان-سور-إيزير.



وأُصيب ثمانية آخرون في الهجوم.



ولم يكشف التحقيق بعد عن ملابسات الهجوم الذي أثار سلسلة من الردود العنيفة من اليمين واليمين المتطرف على صلة بموضوع انعدام الأمن والهجرة. واتهم البعض "أوغادًا" بـ"عنصرية مناهضة للبيض".