فرنسا تأمل باستمرار الهدنة في غزة حتى الإفراج عن جميع الرهائن

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن بلادها تأمل باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى الإفراج عن "جميع الرهائن"، في وقت أفرجت حركة حماس عن 58 شخصا منذ الجمعة من دون أن يكون أي فرنسي بينهم.وقالت كولونا عبر قناة بي اف ام تي في: "نطالب بالإفراج عن جميع رهائننا وعن جميع الرهائن".وأضافت: "تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمرا جيدا، مفيدا وضروريا"، ومؤكدة أن لديها "أملا كبيرا" بالإفراج عن رهائن فرنسيين.