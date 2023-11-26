بسبب سوء الأحوال الجوية... نحو 400 بلدة أوكرانية بدون كهرباء

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 400 بلدة في أوكرانيا بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال زيلينسكي في رسالته اليومية: "يشهد جزء كبير من أراضي بلدنا ظروفًا جوية صعبة للغاية".



وأشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 400 بلدة في عشر مناطق لا سيّما بجنوب البلاد.



واكّد أن "المهندسين سيعدون إمدادات الكهرباء في أقرب وقت.