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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد
أخبار دولية
2023-11-26 | 17:35
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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد
يتوجه الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية وفي صندوق النقد الدولي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وسيصل الخبير الإقتصادي اليميني المتطرف إلى نيويورك في زيارة خاصة الإثنين قبل أن يتوجه في اليوم نفسه إلى واشنطن حيث سيلتقي الدبلوماسي الأميركي خوان غونزاليس، بحسب ما أفادت المصادر فرانس برس طالبة عدم الكشف عن هويتها.
وغونزاليس هو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النصف الغربي للكوكب.
وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال ميلي حتى الثلاثاء يتضمن أيضًا محادثات مع مسؤولي وزارة الخزانة.
وسيصل ميلي مع العديد من أعضاء فريقه، بمن فيهم لويس كابوتو، مستشار الشؤون المالية الذي يرجح أن يكون عضوا في مجلس الوزراء.
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