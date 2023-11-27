رهينة مسنة ممن أفرجت عنهم حماس في حال حرجة

أعلن مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع الأحد، أنّ الرهينة المسنّة التي أفرج عنها من قطاع غزّة ونقلت إلى المستشفى في وضع حرج وأنّ هناك خطرا يهدّد حياتها.



وقال الدكتور شلومي كوديش مدير مستشفى سوروكا الطبي للصحافيين: "إنّ إلما أبراهام (84 عامًا) الرهينة التي أطلق سراحها ووصلت إلينا، هي لسوء الحظ في حالة خطر صحّي يهدّد حياتها".



وأضاف: "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنيّة سيّئة وخطيرة، وهي تتلقّى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في حال حرجة بعد إهمال خطير خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس.



وتابع كويدش: "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقّي علاج ملائم، إلى أن يتحسّن حالها ويستقرّ وضعها".



وشدّد على الحاجة الآن إلى رعاية المرضى المسنّين من الذين كانوا محتجزين في أنفاق تحت الأرض لمدة سبعة أسابيع وسط إهمال طبّي تام وتجاهل لرعايتهم.