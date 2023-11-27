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هل يمتنع بايدن عن المشاركة في كوب28 في دبي؟

أخبار دولية
2023-11-27 | 01:30
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هل يمتنع بايدن عن المشاركة في كوب28 في دبي؟
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هل يمتنع بايدن عن المشاركة في كوب28 في دبي؟

إمتنع الرئيس الأميركيّ جو بايدن، عن المشاركة، في مؤتمر الأطراف، عن المناخ (كوب28)، الذي ينطلق، الخميس، في دبي، وَفق ما أفاد مسؤول أميركيّ.
     
ويُتوقع مشاركة قياسية، في مؤتمر الأمم المتحدة عن المُناخ، الذي يستمر، حتى 12 كانون الأول، مع 70 ألف مشارك، من بينهم البابا فرنسيس، على ما أفادت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.
     
وخلا جدول أعمال كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس من أي زيارة لدبي، خلال الأسبوع الراهن.
     
وأكد مسؤول أميركيّ أنّ الرئيس لا ينوي المشاركة، في كوب28، هذا الأسبوع أو عندما تشارف المفاوضات على النهاية.
     
كما أكّد المصدر نفسه أنّ واشنطن تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي.
     
ولم يوضح المبعوث الأميركيّ الخاص بالمُناخ جون كيري، السبب الكامن وراء قرار جو بايدن، الذي يصب إهتمامه، منذ الشهر الماضي، على الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة.

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