ثلاثة قتلى في انفجار غاز في منجم للماس في منطقة ياقوتيا الروسية

قتل ثلاثة عمال مناجم في انفجار ناتج عن تسرب غاز في منجم للماس في ياقوتيا، على ما أفاد مسؤول إدارة هذه المنطقة الروسية الواقعة في سيبيريا الشرقية.



وكتب إيسن نيكولاييف على "تلغرام": "وقع انفجار غاز هذا الليل في منجم يوداتشني" المملوك لشركة "ألروسا" العملاقة للماس في شمال ياقوتيا.



وتابع: "قتل ثلاثة أشخاص للأسف" وأصيب اثنان بجروح، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم كل المساعدة الضرورية لعائلات الضحايا.



وأكدت "ألروسا"، أكبر منتج للماس في العالم، أنه تم إجلاء جميع العاملين في المنجم بعد الحادث وأن نسبة الميثان فيه "لا تتخطى حاليا المعدل المعياري".



من جانبه، أعلن المكتب المحلي للجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في "إهمال لقواعد السلامة الصناعية".