وزير الخارجية الصيني يترأس هذا الأسبوع اجتماعا لمجلس الأمن حول الحرب في قطاع غزة

يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الاسبوع إلى نيويورك حيث يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين.



وقال المتحدث وانغ ونبين: "في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، تعقد الصين اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".



وأشار إلى أن وانغ سيترأس الجلسة شخصيا.