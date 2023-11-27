أسامة حمدان: في حال عثورنا على محتجزين آخرين سيكون هناك مقابل كل 10 منهم يوم تهدئة

أكّد القيادي، في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّه في حال عثور الحركة أو كتائب "عز الدين القسام" على محتجزين آخرين، سيكون هناك مقابل كل 10 منهم يوم تهدئة.



وأوضح، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، حصول تفاهم أوليّ، سابقًا، في ما خصّ الإفراج عن 50 محتجزًا، على مدى أربعة أيام.



وقال: "سنبذل جهدًا في اتجاه تمديد الهدنة وسيُتّخذ القرار بالتمديد أو عدمه، وفق العدد المتوفر من الأسرى."



وأشار إلى إمكان أن يتّضح العدد، اليوم.



واعتبر حمدان أنّ فكرة القضاء على "حماس" ورّطت رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لأنّ الشعب الفلسطينيّ سيبقى مقاومًا، "لطالما بقي الإحتلال."



وشدّد على أنّ قدرات المقاومة لا تزال عالية، حتى بعد 50 يومًا من المواجهات.



وجدّد تأكيده أنّ مكان تسليم الأسرى الإسرائيليين، في الدفعة الأولى والثانية، كان، في جنوب قطاع غزة، بينما كان، في شمال القطاع، في اليوم الثالث.



وذكّر بأنّ موضوع العسكريين يرتبط بالإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين، في السجون الإسرائيلية مع إنهاء للحصار.



وقال: "ما زلنا، في خضم المعركة، حتى يجري تقديم كشف الحساب عن الإنتصار."