إغلاق حوالى 30 مدرسة في بلجيكا بسبب انذارات بوجود قنبلة

بقيت حوالى ثلاثين مدرسة مغلقة، في بلجيكا، بسبب انذارات بوجود قنبلة وُجهت، في رسائل الكترونية، تضمنت أيضًا، طلب فدية، وَفق ما أعلنت الشبكة التي تدير هذه المؤسسات الدراسية.وأوضحت شبكة "والوني-بروكسل للتعليم" (WBE) أنّ هذا الإغلاق يطال، نحو عشرة آلاف تلميذ.ويشمل الإغلاق مدارس ابتدائية وتكميلية وثانوية، في بروكسل ومقاطعة برابان، في جنوب العاصمة.وأوضح جوليان نيكيز المسؤول، في شبكة (WBE) التي تدير هذه المؤسسات للتلفزيون الرسميّ "تبلغنا من مدراء مدارس عديدة أنّهم تلقوا رسالة إلكترونية تحوي تهديدات."وتضمنت الرسالة إمكان "استخدام متفجرات، في حال لم ندفع فدية."وبرر الجهاز الرسميّ للتعليم باللغة الفرنسية، إغلاق المدارس "باحترام صارم لمبدأ الإحتراز".وأبلغت المدارس غالبية الأهل بضرورة إبقاء الأطفال، في المنازل.وقالت شبكة (WBE) عبر موقعها إنها على تواصل "مع السلطات المختصة ويخضع الوضع لتقييم متواصل."