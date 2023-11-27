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بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة

أخبار دولية
2023-11-27 | 04:44
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بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة
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بوريل يدعو إلى هدنة دائمة في قطاع غزة

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت الإثنين يومها الرابع والأخير، من أجل العمل على "حل سياسي" للنزاع.
     
وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه يجب تمديد هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

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