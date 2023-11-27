الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حان الوقت لتصادق تركيا على انضمام السويد إلى الحلف

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، تركيا الى المصادقة على انضمام السويد الى الناتو "في أسرع وقت ممكن".



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "السويد وفت بوعودها وحان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمامها الى حلف الأطلسي.