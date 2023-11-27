بن فرحان: لتفعيل حل إقامة الدولتين

شدد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان على وجوب إنهاء "الوضع الكارثي" في غزة والمضي تجاه "خطة جادة" للسلام.



وقال خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط: "ملتزمون بإنهاء هذا الوضع الكارثي، وما من حل بديل مستدام إلا تفعيل حل إقامة الدولتين للخروج من دوامات العنف والموت المتكررة".



وأكد على أهمية السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية في قطاع غزة، والتحرك نحو خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة يتحقق فيها الكرامة والازدهار للشعب الفلسطيني.