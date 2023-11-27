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القيادة المركزية الأميركية: صاروخان أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن خلال إنقاذ الناقلة "سنترال بارك"

أخبار دولية
2023-11-27 | 07:04
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القيادة المركزية الأميركية: صاروخان أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن خلال إنقاذ الناقلة &quot;سنترال بارك&quot;
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القيادة المركزية الأميركية: صاروخان أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن خلال إنقاذ الناقلة "سنترال بارك"

أعلنَت القيادةُ المركزية في القواتِ الأميركية، أن صاروخين بالستيين أُطلقا، فجرَ الإثنين، من مناطقَ يُسيطرُ عليها الحوثيون في اليمن، باتجاهِ المنطقة التي كانت تتواجدُ فيها المدمرةُ الأميركية "يو إس إس مايسن" والسفينة التجارية "سنترال بارك".

وأكدت القيادةُ المركزية في بيان، أن الصاروخين سقطا في خليجِ عدن على مسافةٍ تَبعدُ قرابةَ عشرةِ أميالٍ بحريةْ من السفينتين.

وقالت القيادة المركزية في القوات الأميركية: |إن المدمرة مايسن هي جزءٌ من المجموعةِ الضاربةِ المرافقة لحاملةِ الطائرات "أيزنهاور"، وكانت تستجيبُ لنداءِ استغاثةِ من قبلِ السفينة "سنترال بارك" وقتَ إطلاقِ الصاروخين. 
وأشارت القيادةُ المركزية، إلى عدمِ وقوعِ خسائرَ أو أضرارَ في السفينتين".

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