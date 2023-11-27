وصول حاملةِ الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليجِ العربيّ

أعلنت القيادةُ المركزية الأميركية وصولَ حاملةِ الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليجِ العربيّ، في إطارِ تعزيزِ انتشارِ القواتِ، في المنطقة، وذلك بعدَ اندلاعِ الحربِ، بين إسرائيل و"حماس".



وقالت القيادة، في منشورٍ على "أكس"، إنّ هدفَ وصولِ حاملةِ الطائرات هو القيامُ بدورياتٍ، لضمانِ حريةِ الملاحةِ، في الممراتِ المائيةِ الدوليةِ الرئيسةِ مع دعمِ متطلباتِ القيادةِ المركزيةِ الأميركيةِ، في جميع أنحاءِ المنطقة.