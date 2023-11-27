المتحدث باسم الخارجية الايرانية: آمل أن يكون وقف إطلاق النار الحالي في غزة مستقرًا

أكّد المتحدثُ بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ حكومةَ قطر تَبذلُ جُهُودًا جادةً، فيما يتعلقُ بوقفِ إطلاق النار، في غزة.



وأمل أن يكونَ وقف إطلاقِ النار الحالي مستقرًا.