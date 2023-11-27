محادثات بين ايلون ماسك والرئيس الإسرائيلي حول مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت

يُجري مالك منصة إكس، "إيلون ماسك" محادثاتٍ في القدس مع الرئيسِ الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، حولَ مكافحةِ معاداةِ السامية عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت الرئاسة.



هذا والتقى ماسك، رئيسَ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأجرى معه جولة على المناطقِ التي تضررَت في غلافِ غزة بعد هجوم السابع من شهر تشرين الاول.