ستولتنبرغ: أوكرانيا لا تزال تلحق "خسائر فادحة" بروسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن أوكرانيا لا تزال تلحق "خسائر فادحة" بروسيا مع أن كييف لم تتمكن بعد استعادة أراض فقدت السيطرة عليها.



وقال ستولتنبرغ: "بالطبع نرغب في أن يحرروا أكبر قدر من الأراضي وفي أسرع وقت ممكن، لكن رغم أن خط الجبهة لم يتحرك، فقد تمكن الأوكرانيون من إلحاق خسائر فادحة بالغزاة الروس".