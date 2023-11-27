الروس يواصلون هجماتهم على أفدييفكا في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أنّ الروس يواصلون هجماتهم على مدينة أفدييفكا، الواقعة، في شرق البلاد والتي باتت من أهم النقاط الساخنة على الجبهة، حيث أحرز الجيش الروسي تقدّمًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسب مدوّنين مؤيّدين للكرملين.



وقال المتحدث باسم الجيش الأوكرانيّ أندري كوفاليوف، للتلفزيون الوطنيّ، إنّ "العدو يواصل شنّ هجمات حول أفدييفكا"، من دون إضافة ما إذا صُدّت الهجمات أو لا.



وفي اليوم السابق، أكّد الجيش الأوكرانيّ أنّ الهجمات الروسية "فشلت".