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الفاتيكان يؤكد أنّ وضع البابا فرنسيس الصحي جيد ومستقر
أخبار دولية
2023-11-27 | 07:26
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الفاتيكان يؤكد أنّ وضع البابا فرنسيس الصحي جيد ومستقر
أعلن الفاتيكان أنّ الوضع الصحيّ للبابا فرنسيس، الذي أُصيب برشح، خلال نهاية الأسبوع "جيد ومستقر" موضحًا أنّ بعض لقاءاته أُرجئت، خلال فترة النقاهة.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، إنّ "وضع الباب الصحيّ جيد ومستقر، لا يعاني من ارتفاع الحرارة ووضع جهازه التنفسيّ، في تحسن كبير" فيما يرتقب أن يسافر البابا، الجمعة، إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ (كوب28).
وأوضح أنّ "صورة الاشعة استبعدت إصابته بالتهاب رئوي، لكنها أظهرت التهابا في الرئتين تسبب في بعض الصعوبات في التنفس. ولزيادة فعالية العلاج" يحقن البابا بالمضادات الحيوية "عن طريق الوريد".
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