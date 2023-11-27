اسرائيل اقترحت على حماس "خيار" تمديد الهدنة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الإثنين، أنها قدمت "خيارا" لحركة حماس لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء، بحسب متحدث حكومي إسرائيلي.



وقال المتحدث باسم الحكومة ايلون ليفي للصحافيين: "نرغب في استقبال 50 رهينة اضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".