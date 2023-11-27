المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الجهود مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الجهود تصب الآن نحو تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن هناك رسائل إيجابية من الطرفين لتمديد الهدنة.



وأعرب الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، عن أمل دولة قطر في أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين.