الوسيط القطري يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين

أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الانسانية بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين، علما أن مفاعيل الهدنة السابقة التي استمرت أربعة أيام تنتهي اليوم.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري عبر منصة إكس إن قطر "تعلن أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".