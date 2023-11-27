كيربي: عدد الأميركيين المتبقين من بين الرهائن في غزة في نطاق 7 إلى 10 أشخاص

أعلن المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الاميركي جون كيربي أن اسرائيل وافقت على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات، وقال لـ CNN: "الرئيس بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الرهائن برمتها".



وفي مقابلة أخرى لإي بي سي، قال كيربي: "حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم، واعتقد أن عدد الأميركيين المتبقين من بين الرهائن في غزة في نطاق 7 إلى 10 أشخاص".



وعن الهجوم على حاملة الطائرات يو إس إس ميسون، قال: "من الصعب الآن معرفة من يقف وراء الهجوم، ولكن سعداء لأن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى والصواريخ سقطت بعيدا عنها".