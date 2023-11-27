رصد إصابة بشرية أولى في المملكة المتحدة بمتحور لإنفلونزا الخنازير

رُصدت إصابة بشرية أولى في المملكة المتحدة بفيروس متحور لإنفلونزا الخنازير، على ما أعلنت السلطات الصحية البريطانية الاثنين.



وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيان إنها "رصدت حالة إصابة بشرية مؤكدة ومعزولة بفيروس الإنفلونزا من النمط A(H1N2)v"، مشيرة إلى أنها "سابقة" في المملكة المتحدة.



وسُجّلت هذه الحالة "في إطار الترصد الوطني المعتاد" الذي تقوم به السلطات الصحية، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الشخص المعني بالإصابة "عانى من عدوى حميدة وتعافى تمامًا".



ولفتت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أن مصدر العدوى "لم يتم تحديده بعد وما زال قيد التحقيق". وأوضحت المسؤولة في الهيئة ميرا تشاند "نعمل على تتبّع حالات الاتصال الوثيق (بالشخص المصاب) وتقليص فرص العدوى المحتملة".



وأوضحت الوكالة البريطانية أن فيروس H1N2 هو أحد "المتحورات الرئيسية لفيروس إنفلونزا الخنازير في الخنازير ويصيب البشر أحيانًا، عادة بعد الاتصال المباشر أو غير المباشر بخنازير أو في بيئات ملوثة بالعدوى". ورُصدت نحو 50 حالة انتقال لعدوى فيروس H1N2 إلى البشر في العالم منذ العام 2005.



عادة ما تكون حالات الإصابة البشرية بفيروسات إنفلونزا الخنازير خفيفة، رغم تسجيل إصابات حادّة.

