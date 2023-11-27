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البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في غزة
أخبار دولية
2023-11-27 | 12:20
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البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في غزة
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البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في غزة
جون كيربي: واشنطن تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة في غزة
رحب البيت الأبيض بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة ليومين إضافيين، وفق ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي الإثنين.
وقال كيربي إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين".
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