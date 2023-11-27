غوتيريش: تمديد الهدنة في قطاع غزة "بارقة أمل"

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس "هو بارقة أمل وإنسانية"، معتبرا أنه "يبقى غير كاف لايصال المساعدة الضرورية الى من يحتاجون اليها من سكان القطاع".



وأمل غوتيريش "ان يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان".