ماذا قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للـLBCI عن تمديد الهدنة في غزة؟

أوضح القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن "ما تمّ من تمديد للهدنة في غزة كان جزءا من الإتفاق السابق اذ نص الاتفاق على أنه في حال العثور على محتجزين جدد خلال الأيام الأربعة التي مضت، يتم اجراء تبادل على نفس قواعد الصفقة الراهنة أي 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز داخل قطاع غزة".



وقال في حديث للـLBCI: "ما جرى جمعه هو 20 اسما وبالتالي تم الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة ليومين اضافيين وفق الشروط التي كانت على أساسها الصفقة في الأيام الماضية".