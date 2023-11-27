غوتيريش يدعو قبل مؤتمر كوب28 إلى كسر "الدورة القاتلة" للاحترار المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تصديا لتغيّر المناخ عندما سيجتمعون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع في دبي.



وقال غوتيريش: "نحن عالقون في دورة قاتلة"، وذلك بعد زيارة للقارة القطبية الجنوبية، "العملاق النائم (...) الذي أيقظته الفوضى المناخية".



وأضاف: "يعكس الجليد أشعّة الشمس. عندما تختفي، يمتص الغلاف الجوي للأرض مزيدًا من الحرارة. يعني ذلك مزيدًا من الاحترار وبالتالي مزيدًا من العواصف والفيضانات والحرائق والجفاف في جميع أنحاء الكوكب ومزيدًا من الذوبان ما يعني مزيدًا من الاحترار".



ودعا القادة المجتمعين في مؤتمر كوب28 إلى "كسر هذه الدورة".



وقال: "ما يحدث في القطب الجنوبي لا يبقى في القطب الجنوبي. نعيش في عالم مترابط"، في إشارة إلى عواقب ذوبان الجليد في القطب الجنوبي على ارتفاع منسوب مياه البحر والمخاطر التي تهدد المدن والمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.



وشهدت القارة القطبية الجنوبية ذوبانًا متسارعًا للجليد في العقود الأخيرة. ويقدر العلماء أن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية - الذي يحتوي على ما يكفي من المياه لرفع مستويات المحيطات أمتارا عدة - يمكن أن يقترب من "نقطة التحول" المناخية.



وشدد غوتيريش على أن القادة "يجب ألا يدعوا آمال السكان حول العمل تتلاشى بشأن تحقيق كوكب مستدام. يجب ضمان أن يكون مؤتمر كوب28 مهمًا"، داعيًا إلى الخروج من "عصر الوقود الأحفوري".



ولفت إلى أن الحلول معروفة جيدًا، داعيًا القادة إلى العمل من أجل "حماية السكان من الفوضى المناخية".



وشدد على الحاجة "إلى التزام عالمي بزيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول العام 2030".



ودعا كذلك "القادة إلى العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية".



وركّز على الحاجة "الى العدالة المناخية" مع "زيادة كبيرة في الاستثمارات من أجل التكيف مع الخسائر والأضرار ومن أجل حماية السكان من الظواهر المناخية القاسية".