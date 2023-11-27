الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش يدعو قبل مؤتمر كوب28 إلى كسر "الدورة القاتلة" للاحترار المناخي

أخبار دولية
2023-11-27 | 14:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش يدعو قبل مؤتمر كوب28 إلى كسر &quot;الدورة القاتلة&quot; للاحترار المناخي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
غوتيريش يدعو قبل مؤتمر كوب28 إلى كسر "الدورة القاتلة" للاحترار المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تصديا لتغيّر المناخ عندما سيجتمعون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع في دبي.
     
وقال غوتيريش: "نحن عالقون في دورة قاتلة"، وذلك بعد زيارة للقارة القطبية الجنوبية، "العملاق النائم (...) الذي أيقظته الفوضى المناخية".
     
وأضاف: "يعكس الجليد أشعّة الشمس. عندما تختفي، يمتص الغلاف الجوي للأرض مزيدًا من الحرارة. يعني ذلك مزيدًا من الاحترار وبالتالي مزيدًا من العواصف والفيضانات والحرائق والجفاف في جميع أنحاء الكوكب ومزيدًا من الذوبان ما يعني مزيدًا من الاحترار".
     
ودعا القادة المجتمعين في مؤتمر كوب28 إلى "كسر هذه الدورة".
     
وقال: "ما يحدث في القطب الجنوبي لا يبقى في القطب الجنوبي. نعيش في عالم مترابط"، في إشارة إلى عواقب ذوبان الجليد في القطب الجنوبي على ارتفاع منسوب مياه البحر والمخاطر التي تهدد المدن والمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.
     
وشهدت القارة القطبية الجنوبية ذوبانًا متسارعًا للجليد في العقود الأخيرة. ويقدر العلماء أن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية - الذي يحتوي على ما يكفي من المياه لرفع مستويات المحيطات أمتارا عدة - يمكن أن يقترب من "نقطة التحول" المناخية.
     
وشدد غوتيريش على أن القادة "يجب ألا يدعوا آمال السكان حول العمل تتلاشى بشأن تحقيق كوكب مستدام. يجب ضمان أن يكون مؤتمر كوب28 مهمًا"، داعيًا إلى الخروج من "عصر الوقود الأحفوري".
     
ولفت إلى أن الحلول معروفة جيدًا، داعيًا القادة إلى العمل من أجل "حماية السكان من الفوضى المناخية".
     
وشدد على الحاجة "إلى التزام عالمي بزيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول العام 2030".
     
ودعا كذلك "القادة إلى العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية".
     
وركّز على الحاجة "الى العدالة المناخية" مع "زيادة كبيرة في الاستثمارات من أجل التكيف مع الخسائر والأضرار ومن أجل حماية السكان من الظواهر المناخية القاسية".

أخبار دولية

غوتيريش

كوب28

المناخ

الاحترار

LBCI التالي
وزير الخارجية الصيني يترأس هذا الأسبوع اجتماعا لمجلس الأمن حول الحرب في قطاع غزة
ثلاثة قتلى في انفجار غاز في منجم للماس في منطقة ياقوتيا الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-26

البابا فرنسيس يحذر من "الخطر المناخي" قبل أيام من مشاركته في "كوب28" في دبي

LBCI
منوعات
2023-10-18

الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي

LBCI
أخبار دولية
2023-09-20

غوتيريش: أزمة المناخ "فتحت أبواب الجحيم"

LBCI
أخبار دولية
2023-09-06

غوتيريش: الانهيار المناخي قد بدأ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:36

عشرة قتلى في عاصفة تضرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:41

11 قتيلًا في حادث في منجم للبلاتين في جنوب إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
00:28

وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة تعد بالدفاع عن القضية الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
00:25

إلقاء زجاجة حارقة على مركز يهودي في مونتريال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-03

اعتداء خطير من مراهق على امرأة أودى بحياتها بهذه الطريقة المأساوية!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-16

المكتب الإعلام الحكومي في غزة: الجيش الاسرائيلي حوّل مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية

LBCI
منوعات
2023-09-19

اعتمرها عندما أدى "مونواك" للمرة الأولى... قبعة لمايكل جاكسون مطروحة للبيع في مزاد باريسي!

LBCI
منوعات
2023-08-20

ممرضتنان تعنفان طفلة حديثة الولادة داخل مستشفى في هذه الدولة العربية... وغضب يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:09

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
رياضة
13:43

انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024

LBCI
خبر عاجل
17:46

"الجزيرة": السلطات الاسرائيلية تفرج عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والأسير دجانة عطون

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More