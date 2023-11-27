واشنطن تَعِد بإرسال وفد أميركي "قوي" إلى مؤتمر كوب28 رغم غياب بايدن

تعهد البيت الأبيض الاثنين بإرسال وفد أميركي "قوي" إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" الذي يُعقد في دبي اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، بدون الإجابة بشكل صريح عن الأسئلة المتعلقة بغياب الرئيس جو بايدن.



خلال مؤتمر صحافي الاثنين، سُئل متحدثان - هما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي والمتحدثة باسم الرئيس كارين جان-بيار - عن عدم مشاركة الرئيس الديمقرطي في المؤتمر خصوصًا أنه وصف مرارًا التغير المناخي بأنه "تهديد وجودي" للبشرية.



وقال كيربي: "ليس لدي ما أقوله بشأن سفر إلى مؤتمر كوب28"، فيما قالت جان-بيار: "ليس لدي رحلة أعلن عنها في هذه المرحلة".



وكان مسؤول أميركي، قد أكّد الأحد لوكالة فرانس برس أن بايدن لن يشارك في مؤتمر "كوب28" في دبي.



ويلتئم مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" من 30 تشرين الثاني حتى 12 كانون الأول في الإمارات العربية المتحدة.



وقالت جان-بيار: "سيكون لدينا وفد قوي" على رأسه المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ جون كيري.



وأضافت أن بايدن "قاد ونفّذ برنامجًا هو الأكثر طموحًا في التاريخ في ما يتعلق بالمناخ"، في إشارة خصوصًا إلى خطة الاستثمار على صعيد التحول في مجال الطاقة التي وضعها الرئيس الأميركي.



ولم يتضمن أيّ من جدولَي أعمال بايدن ونائبته كامالا هاريس رحلة إلى دبي هذا الأسبوع.