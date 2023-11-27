الجيش الاسرائيلي: 11 محتجزا لدى حماس في طريقهم الآن الى إسرائيل

افاد الجيش الاسرائيلي في بيان بأن" 11 اسرائيليا احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الأول هم في طريقهم مساء الاثنين الى اسرائيل"، مستندا الى معلومات للجنة الدولية للصليب الاحمر.



وهذه رابع مجموعة من الرهائن يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.