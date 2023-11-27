بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

سيزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع.



وسيتوجّه بلينكن بعد ذلك إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية.



والزيارة ستكون الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.