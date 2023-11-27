بلغاريا تسمح للافروف بالسفر في أجوائها: هذا التفويض الدبلوماسي ذو طبيعة موقّتة

أعلنت صوفيا أنّها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية في بيان أنّ "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة موقّتة (...) ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتّحاد الأوروبي المفروضة عليه".