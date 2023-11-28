بيونغ يانغ تؤكد أن إطلاق القمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع عن النفس

أبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي الاثنين بأن إطلاقها قمراً اصطناعياً لأغراض التجسّس يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.



واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي والذي قالت بيونغ يانغ إنه التقط صوراً لمواقع عسكرية مهمّة أميركية وكورية جنوبية.



وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية فإنّ القمر التجسّسي التقط الإثنين صوراً "تفصيلية" لكلّ من البيت الأبيض والبنتاغون.



وقالت الوكالة إنّ الزعيم كيم جونغ-أون يتفحّص هذه الصور كما أنّه أحصى عدد حاملات الطائرات في قاعدة أميركية.

