مقتل حوالى 50 جهادياً بانفجار لغم أرضي في نيجيريا

قُتل حوالى 50 جهادياً من تنظيم الدولة الإسلامية في انفجار لغم أرضي مضادّ للدروع في في منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس الإثنين مسؤولان في ميليشيا محليّة مناهضة للجهاديين.



وبحسب المصادر فإنّ شاحنتين محملّتين بمسلّحين من "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم وأدّى لمقتل غالبية من كان على متنهما.



وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محليّة تؤازر الجيش في قتاله الجهاديين إنّ "الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريباً جداً منها".

